В Киевской области отца подозревают в сексуальном насилии над маленьким сыном

Фото: Киевская областная прокуратура

Мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии и совершении развратных действий в отношении собственного сына, которому на момент событий было 3-4 года. По данным следствия, противоправные действия продолжались около полугода

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера, когда рядом не было других взрослых. Об этом впоследствии узнала мать мальчика и сразу обратилась в милицию.

После проведения ряда экспертиз следствие установило, что подозреваемый совершал в отношении сына действия сексуального характера и развратные действия.

По материалам уголовного производства, это повлекло за собой психологическую травму ребенка, эмоциональное отторжение отца и потребность в обеспечении психологической безопасности мальчика.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, и ч. 2 ст. 156 УК Украины - совершение развратных действий в отношении малолетнего лица членом семьи.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.