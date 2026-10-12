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12 октября 2026, 23:20

В Ровенской области мужчина с ножом напал на продавщицу из-за алкоголя

12 октября 2026, 23:20
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел в селе Деражное. Мужчина пришел в магазин, где хотел купить алкоголь

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Преступление произошло летом. 68-летний мужчина в местном магазине в селе Деражное хотел купить алкоголь, но у него не было денег. Когда продавщица не захотела давать ему товар взаймы, он достал нож, зашел за прилавок и забрал пакет с товаром.

Правоохранители задержали мужчину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, где она находится до сих пор. Теперь дело было направлено в суд. В ближайшее время мужчина вынес приговор.

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину – в лицо.

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