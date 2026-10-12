На Прикарпатье столкнулись мотоцикл и Volkswagen Passat

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В селе Тисменичане Ивано-Франковской области 12 октября столкнулись мотоцикл и автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии травмировался 29-летний мотоциклист, жителя села Цуцилов госпитализировали

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение о ДТП поступило на линию 102 около 16:00. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Ивано-Франковского районного управления полиции.

По предварительным данным правоохранителей, 75-летний водитель Volkswagen Passat выполнял поворот налево. В этот момент мотоциклист допустил соприкосновение с задней частью автомобиля.

В результате аварии 29-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.