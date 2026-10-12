Дизель из РФ в США – это не экономический, а чисто символический шаг. Факт соглашения о поставке – это всего лишь возможность Трампа объяснить, почему он будет защищать Россию от наших глубинных ударов

Дизель из РФ в США – это не экономический, а чисто символический шаг. Факт соглашения о поставке – это всего лишь возможность Трампа объяснить, почему он будет защищать Россию от наших глубинных ударов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Глубинная суть соглашения состоит в том, что Россия будет платить Трампу за то, чтобы Штаты защищали Россию от Украины – теми немногими способами, которые в США остались. Речь идет об отказе от предоставления разведданных, постепенном ограничении доступа украинцев к Starlink и так далее.

Причем вполне возможно, что эти платежи будут поступать семье Трампа через каналы типа криптовалют или связанного с ним бизнеса, и будут значительно больше, чем сама стоимость того дизеля.

Собственно, с самого начала, я думаю, что такова и была задумка "Трампа-миротворца". Мы же слышали еще раньше о возможных соглашениях по возобновлению работы Северного потока и операциях с активами "Лукойла"? Вот оно и пошло по-тихоньку.

Но поражает дешевизна цены, по которой Трамп продал интересы своей страны и нанес очередной удар имиджу Соединенных Штатов как рационального государства. Это соглашение выглядит бунтом трампистов против любого ума и отрицания любой совести как факторов в международной политике.

Потому что российский кровавый дизель никоим образом не поможет Трампу выровнять ситуацию с высокими ценами на автомобильное топливо, созданное своей войной с Ираном. Даже если ему удастся дотянуть этих 300 тысяч тонн в США, то это меньше, чем суточное потребление этой крупной страны. И по американским меркам заработок здесь каких-то трамповских миньонов будет минимальным. Стоимость этой партии составляет менее полумиллиарда долларов; в масштабах американских теневых потоков это мелочь, в свое время через ту же USAID за два дня проходило значительно больше. Любая украинская американская коррупция может только позавидовать.

Обычным американцам теперь можно только посочувствовать. Кроме того, теперь они финансируют войну против самих себя, ведь в РФ США ненавидят; там осознают и открыто говорят, что воюют с "коллективным Западом" - теперь им еще и платить деньги.