Во Львове посреди улицы мужчина ударил школьника

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел 10 октября у одного из парков Львова. Правоохранители установили мужчину, который ударил ребенка

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Жительница Львова сообщила стражам порядка, что у входа в один из городских парков неизвестный мужчина во время ссоры ударил кулаком в лицо ее 13-летнего сына. Подросток получил телесные повреждения.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Теперь мужчине грозит наказание – штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, что в Николаеве в службу по делам детей администрации Центрального района обратился мальчик, который просил забрать его из семьи из-за жестокого обращения отчима.