Цены на бензин снова выше: что происходит на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Стало известно, как по состоянию на начало недели изменилась стоимость бензина
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 12 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,41 гривны за литр (+0,59 гривны);
- бензин А-95 – 89,36 гривны за литр (+0,19 гривны);
- бензин А-92 – 86,01 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 98,68 гривны за литр (+0,20 гривны);
- автогаз – 46,24 гривны за литр (+0,75 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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