В Днепре и Павлограде возросло количество раненых из-за российских ударов

Фото иллюстративное: ГСЧС

В результате российских атак на Днепр и Павлоград Днепропетровской области ранений получили шесть человек. Часть пострадавших госпитализировали

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре ранены три человека. Двое мужчин находятся в больнице на обследовании, а 27-летней женщине медики оказали помощь на месте - она будет лечиться дома.

В Павлограде количество раненых выросло до трех. Все пострадавшие – мужчины – госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области ранен 50-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также из-за атаки загорелись автомобили на парковке.