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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 16:57 8

В Одесской области неизвестные обстреляли автомобиль активиста

28 июля 2020, 16:57 8
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Полиция объявила план "Перехват"
Фото: Facebook
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28 июля на трассе Южный - Одесса неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Во время сближения с автомобилем ВАЗ, в котором я ехал на пассажирском сиденье, неизвестные открыли по нам огонь из огнестрельного оружия из окон автомобилей Toyota RAV4 на киевских номерах и Mercedes (нерастаможенном)", - написал он.

По словам активиста, злоумышленники пытались столкнуть автомобиль с трассы, а также обстреливали с двух сторон из травматических пистолетов. Активист передал полицейским номер одного из автомобилей.

Он считает, что нападавшие пытались совершить на него покушение, а также обнародовал видео, на котором видно вмятины от пуль на корпусе автомобиля.

Напомним, мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Одесса авто активисты нападение полиция
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