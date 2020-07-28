В Одесской области неизвестные обстреляли автомобиль активиста

Полиция объявила план "Перехват"

Полиция объявила план "Перехват"

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Во время сближения с автомобилем ВАЗ, в котором я ехал на пассажирском сиденье, неизвестные открыли по нам огонь из огнестрельного оружия из окон автомобилей Toyota RAV4 на киевских номерах и Mercedes (нерастаможенном)", - написал он.

По словам активиста, злоумышленники пытались столкнуть автомобиль с трассы, а также обстреливали с двух сторон из травматических пистолетов. Активист передал полицейским номер одного из автомобилей.

Он считает, что нападавшие пытались совершить на него покушение, а также обнародовал видео, на котором видно вмятины от пуль на корпусе автомобиля.

Напомним, мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.