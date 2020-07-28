В Одесской области неизвестные обстреляли автомобиль активиста
28 июля на трассе Южный - Одесса неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Во время сближения с автомобилем ВАЗ, в котором я ехал на пассажирском сиденье, неизвестные открыли по нам огонь из огнестрельного оружия из окон автомобилей Toyota RAV4 на киевских номерах и Mercedes (нерастаможенном)", - написал он.
По словам активиста, злоумышленники пытались столкнуть автомобиль с трассы, а также обстреливали с двух сторон из травматических пистолетов. Активист передал полицейским номер одного из автомобилей.
Он считает, что нападавшие пытались совершить на него покушение, а также обнародовал видео, на котором видно вмятины от пуль на корпусе автомобиля.
Напомним, мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.