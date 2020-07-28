Полиция проверит факты нарушений в финансировании партии Кернеса

Представители НАПК обнаружили нарушения в отчете партии Кернеса за I квартал 2020 года

Представители НАПК обнаружили нарушения в отчете партии Кернеса за I квартал 2020 года

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Представители Национального агентства по предупреждению коррупции обнаружили, что партию "Блок Кернеса - Успешный Харьков" финансировал человек, который не имел никакого официального дохода.

Об этом сообщает движение "Честно", передает RegioNews.

Еще трое доноров отдали почти весь свой доход за 2019 год в пользу партии Кернеса.

Нацагентство сопоставило доходы доноров политсилы с 2017 года до первого квартала 2020 года с суммами их пожертвований и выявило несоответствия", - говорится в сообщении.

В НАПК считают, что это свидетельствует о признаках уголовного преступления по ч. 2 ст. 1591 УК (нарушение порядка финансирования политической партии).

Также в агентстве сообщили, что передали эти факты в Нацполицию.

Напомним, Кернес и его блок "Успешный Харьков" лидируют среди предпочтений избирателей Харьковщины. В тройку лидеров входят также Юлия Светличная и Александр Фельдман.