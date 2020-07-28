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28 июля 2020, 13:29 3

На одесском водоканале выявили вспышку COVID-19

28 июля 2020, 13:29 3
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Заболели шесть человек
Заболели шесть человек
Фото: из открытых источников
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На предприятии "Инфоксводоканала" заразились COVID-19 двое инженеров, сотрудник информационного центра, один сотрудник службы водосбыта. В каких отделах работают еще двое заболевших - пока неизвестно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думская".

Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.

По его словам, вспышку COVID-19 выявили во время планового тестирования сотрудников. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция. Также выясняют количество потенциальных зараженных, которые контактировали с больными.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 июля зафиксировано 919 новых больных COVID-19, 13 человек умерли, 622 - выздоровели.

коронавирус Одесса карантин самоизоляция предприятие
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