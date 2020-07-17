В Одессе задержали на взятке трех руководителей таможни

Они наладили схему вымогания средств от предпринимателей

Они наладили схему вымогания средств от предпринимателей

Фото: Нацполиция

Трех руководителей на двух таможенных постах Одесской таможни задержали за взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники наладили преступную схему вымогательства и получения средств от предпринимателей-импортеров, и обещали беспрепятственное оформление контейнеров.

Подозреваемые были задержаны "на горячем" во время получения очередной суммы средств. Ранее оперативники задокументировали несколько фактов преступной деятельности таможенников.

Были задержаны в. о. начальника одного из таможенных постов, заместитель начальника отдела таможенного оформления таможенного поста, и руководитель еще одного таможенного поста.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донетчине задержали четырех полицейских, которые собирали взятки с наркотогровцев.