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В Одессе открыли отделение "Офиса простых решений"
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16 июля 2020, 20:20 2

В Одессе открыли отделение "Офиса простых решений"

16 июля 2020, 20:20 2
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Это первое региональное отделение "Офиса" в Украине
Это первое региональное отделение "Офиса" в Украине
Фото: Михаил Саакашвили Facebook
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В Одессе 16 июля открыли региональное отделение общественной организации «Офис простых решений и результатов»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

На открытие приехал председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, соучредитель общественной организации. Офис в Одессе возглавил активист Олег Михайлик.

В Одессе комитет будет заниматься муниципальным руководством, администрацией морских портов Украины, будет изучать проблему выдачи лицензий тем, кто зарабатывает на море", – заявил Саакашвили.

Как уточнил Михайлик, первой проблемой, которую нужно будет решать в Одессе, является финансирование офиса. Однако, по словам председателя одесского офиса, уже готовы проекты по реформированию портовой администрации и портового хозяйства, а также собираются наработки по реформированию разрешительной и сертификационной системы для моряков.

Мы готовим свои предложения и планируем их представить на совместном заседании Национального совета реформ украинского правительства, которое запланировано на конец июля", – заявил Миша.

Саакашвили подчеркнул, что "Офис простых решений" также будет заниматься реформой таможни, налоговой, судебной системы, ДАБИ и других.

По словам Саакашвили, следующий офис откроют в Днепре. Председатель Исполнительного комитета реформ заявил также, что у каждого регионального офиса будет своя специфика.

Напомним, ранее Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.

Одесса реформа Михаил Саакашвили общественное движение офис
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