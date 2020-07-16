В Одессе открыли отделение "Офиса простых решений"

Это первое региональное отделение "Офиса" в Украине

Это первое региональное отделение "Офиса" в Украине

Фото: Михаил Саакашвили Facebook

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

На открытие приехал председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, соучредитель общественной организации. Офис в Одессе возглавил активист Олег Михайлик.

В Одессе комитет будет заниматься муниципальным руководством, администрацией морских портов Украины, будет изучать проблему выдачи лицензий тем, кто зарабатывает на море", – заявил Саакашвили.

Как уточнил Михайлик, первой проблемой, которую нужно будет решать в Одессе, является финансирование офиса. Однако, по словам председателя одесского офиса, уже готовы проекты по реформированию портовой администрации и портового хозяйства, а также собираются наработки по реформированию разрешительной и сертификационной системы для моряков.

Мы готовим свои предложения и планируем их представить на совместном заседании Национального совета реформ украинского правительства, которое запланировано на конец июля", – заявил Миша.

Саакашвили подчеркнул, что "Офис простых решений" также будет заниматься реформой таможни, налоговой, судебной системы, ДАБИ и других.

По словам Саакашвили, следующий офис откроют в Днепре. Председатель Исполнительного комитета реформ заявил также, что у каждого регионального офиса будет своя специфика.

Напомним, ранее Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.