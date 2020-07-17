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17 июля 2020, 12:49 2

На Днепропетровщине пресекли деятельность банды рецидивистов

17 июля 2020, 12:49 2
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Преступная группировка занималась пытками и сбытом наркотиков
Преступная группировка занималась пытками и сбытом наркотиков
Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали пятерых активных членов преступной группировки, которая в течении нескольких лет занималась разбойными нападениями, сбытом наркотиков, запугиванием и пытками людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в состав группировки входило не менее 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет: всех их ранее судили за совершение аналогичных преступлений.

"Мы установили их причастность к совершению ряда преступлений на территории Днепропетровской области, в том числе связанными с похищением людей, пыткам, вымогательством. Сейчас мы проводим у них обыски и уже обнаружили и изъяли целый арсенал. Там более 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и почти пять тысяч патронов различного калибра ", - рассказали в полиции.

Также задержан лидер преступной группировки - 45-летний местный житель с богатой криминальной историей.

Глава Нацполиции отметил, что сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к преступной деятельности банды.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс.

наркотики преступление полиция правоохранители Днепропетровская область
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