На Днепропетровщине пресекли деятельность банды рецидивистов

Преступная группировка занималась пытками и сбытом наркотиков

Преступная группировка занималась пытками и сбытом наркотиков

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали пятерых активных членов преступной группировки, которая в течении нескольких лет занималась разбойными нападениями, сбытом наркотиков, запугиванием и пытками людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в состав группировки входило не менее 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет: всех их ранее судили за совершение аналогичных преступлений.

"Мы установили их причастность к совершению ряда преступлений на территории Днепропетровской области, в том числе связанными с похищением людей, пыткам, вымогательством. Сейчас мы проводим у них обыски и уже обнаружили и изъяли целый арсенал. Там более 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и почти пять тысяч патронов различного калибра ", - рассказали в полиции.

Также задержан лидер преступной группировки - 45-летний местный житель с богатой криминальной историей.

Глава Нацполиции отметил, что сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к преступной деятельности банды.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс.