Под Радой между активистами и полицией произошла потасовка
Под зданием Верховной Рады, где уже второй день продолжается акция протеста против языкового законопроекта нардепа Бужанского, произошла потасовка между протестующими и полицией.
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.
В целом под парламентом собрались около 1000 человек.
Известно, что около 50 митингующих пытались попасть с палками в здание Рады, но полиция их не пустила.
Правоохранители применили в отношении протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ, информации о пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба полиции, после столкновения были усилены меры безопасности, кроме полицейских, на дежурство заступили работники Нацгвардии в усиленном режиме.
Напомним, проект закона № 2362 Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте в октябре 2019 года.
15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского. 16 июля под Радой прошли многолюдные акции протеста против закона Бужанского.