Под Радой между активистами и полицией произошла потасовка

Полицейские применили резиновые дубинки и газ

Полицейские применили резиновые дубинки и газ

Фото: Виталий Носач

Под зданием Верховной Рады, где уже второй день продолжается акция протеста против языкового законопроекта нардепа Бужанского, произошла потасовка между протестующими и полицией.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

В целом под парламентом собрались около 1000 человек.

Известно, что около 50 митингующих пытались попасть с палками в здание Рады, но полиция их не пустила.

Правоохранители применили в отношении протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ, информации о пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба полиции, после столкновения были усилены меры безопасности, кроме полицейских, на дежурство заступили работники Нацгвардии в усиленном режиме.

Напомним, проект закона № 2362 Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте в октябре 2019 года.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского. 16 июля под Радой прошли многолюдные акции протеста против закона Бужанского.