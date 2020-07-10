На Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей - они занимались незаконным оборотом наркотиков и получением взяток от наркоторговцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств.

"Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - сообщают в ГБР.

В противоправной деятельности были замешаны командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей. Помимо этого, в кабинетах руководства управления патрульной полиции было обнаружено и изъято оружие и огромное количество патронов.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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