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10 июля 2020, 12:16 2

На Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев

10 июля 2020, 12:16 2
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Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей - они занимались незаконным оборотом наркотиков и получением взяток от наркоторговцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств.

"Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - сообщают в ГБР.

В противоправной деятельности были замешаны командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей. Помимо этого, в кабинетах руководства управления патрульной полиции было обнаружено и изъято оружие и огромное количество патронов.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы людей, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны".

ГБР СБУ Нацполиция правоохранители наркотики Донецкая область
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