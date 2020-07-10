На Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев
Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей - они занимались незаконным оборотом наркотиков и получением взяток от наркоторговцев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств.
"Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - сообщают в ГБР.
В противоправной деятельности были замешаны командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области.
В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей. Помимо этого, в кабинетах руководства управления патрульной полиции было обнаружено и изъято оружие и огромное количество патронов.
Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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