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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 15:45 1

Кабмин предлагает штрафовать заведения за посетителей без масок

15 июля 2020, 15:45 1
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Владельцы заведений будут нести ответственность за несоблюдение масочного режима
Владельцы заведений будут нести ответственность за несоблюдение масочного режима
Фото: flickr
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Кабинет министров предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для владельцев общественных заведений и мест за несоблюдение посетителями масочного режима.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

В частности, Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населення по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)ˮ.

В пояснительной записке отмечается, что ослабление карантина обществом воспринимается как отмена карантина, и наблюдается устойчивая тенденция пренебрежения ношением масок в общественных местах.

Поэтому предлагается установить штрафы для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, допустивших в помещения или транспорт лиц без средств индивидуальной защиты.

Еще один одобренный Правительством законопроект предлагает установить штрафы для граждан за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.

Кабмин карантин штраф маски коронавирус
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