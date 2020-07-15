Кабмин предлагает штрафовать заведения за посетителей без масок
Кабинет министров предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для владельцев общественных заведений и мест за несоблюдение посетителями масочного режима.
Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.
В частности, Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населення по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)ˮ.
В пояснительной записке отмечается, что ослабление карантина обществом воспринимается как отмена карантина, и наблюдается устойчивая тенденция пренебрежения ношением масок в общественных местах.
Поэтому предлагается установить штрафы для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, допустивших в помещения или транспорт лиц без средств индивидуальной защиты.
Еще один одобренный Правительством законопроект предлагает установить штрафы для граждан за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов.
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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.