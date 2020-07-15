В Днепропетровской области усилили карантин, запрещена работа кафе и ресторанов
В Днепропетровской области усилили карантин и ограничили работу после 23:00 ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает RegioNews.
Решение Кабмина подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00", - говорится в сообщении.
Это ограничение не касается кинотеатров и учреждений, работающих на вынос.
За время пандемии в области 1155 человек заболели COVID-19. Из них 24 пациента с подтвержденным диагнозом умерли.
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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.