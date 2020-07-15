Кабмин изменил критерии для стран "красной" зоны

Соответствующее решение приняли на заседании правительства

Соответствующее решение приняли на заседании правительства

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Кабинет министров Украины увеличил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тысяч населения.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает RegioNews.

Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID 19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более чем 55 на 100 тысяч населения", - сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

Он отметил, что проект согласован с Министерством юстиции. Решение было проголосовано единогласно, секретариату Кабмина дается один день на доработку документа.

Напомним, нардепы определили перечень уважительных причин отсутствия на сессии.