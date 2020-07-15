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15 июля 2020, 09:51 13

В Украине резко вырос суточный показатель инфицирования коронавирусом

15 июля 2020, 09:51 13
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За прошедшие сутки заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, выздоровели - 977 человек
За прошедшие сутки заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, выздоровели - 977 человек
pixabay.com
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За все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек, из них выздоровели 28 131, летальных случаев - 1427.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 171, Харьковской - 64, Закарпатской - 57 и в городе Киеве - 147.

Ни одного нового зараженного за сутки не зафиксировали в Кировоградской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2194 случая;
  • Волынская область — 3117 случаев;
  • Днепропетровская область — 1155 случаев;
  • Донецкая область — 767 случаев;
  • Житомирская область — 1550 случаев;
  • Закарпатская область — 4112 случаев;
  • Запорожская область — 631 случай;
  • Ивано-Франковская область — 3178 случаев;
  • Кировоградская область — 674 случая;
  • г. Киев — 6497 случаев;
  • Киевская область — 3128 случаев;
  • Львовская область — 7425 случаев;
  • Луганская область — 97 случаев;
  • Николаевская область — 494 случая;
  • Одесская область — 2314 случаев;
  • Полтавская область — 337 случаев;
  • Ровенская область — 4782 случая;
  • Сумская область — 346 случаев;
  • Тернопольская область — 2292 случая;
  • Харьковская область — 2787 случаев;
  • Херсонская область — 205 случаев;
  • Хмельницкая область — 922 случая;
  • Черновицкая область — 5208 случаев;
  • Черкасская область — 771 случай;
  • Черниговская область — 624 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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