В Украине резко вырос суточный показатель инфицирования коронавирусом
За все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек, из них выздоровели 28 131, летальных случаев - 1427.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 171, Харьковской - 64, Закарпатской - 57 и в городе Киеве - 147.
Ни одного нового зараженного за сутки не зафиксировали в Кировоградской области.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2194 случая;
- Волынская область — 3117 случаев;
- Днепропетровская область — 1155 случаев;
- Донецкая область — 767 случаев;
- Житомирская область — 1550 случаев;
- Закарпатская область — 4112 случаев;
- Запорожская область — 631 случай;
- Ивано-Франковская область — 3178 случаев;
- Кировоградская область — 674 случая;
- г. Киев — 6497 случаев;
- Киевская область — 3128 случаев;
- Львовская область — 7425 случаев;
- Луганская область — 97 случаев;
- Николаевская область — 494 случая;
- Одесская область — 2314 случаев;
- Полтавская область — 337 случаев;
- Ровенская область — 4782 случая;
- Сумская область — 346 случаев;
- Тернопольская область — 2292 случая;
- Харьковская область — 2787 случаев;
- Херсонская область — 205 случаев;
- Хмельницкая область — 922 случая;
- Черновицкая область — 5208 случаев;
- Черкасская область — 771 случай;
- Черниговская область — 624 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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