В Украине резко вырос суточный показатель инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, выздоровели - 977 человек

За прошедшие сутки заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, выздоровели - 977 человек

pixabay.com

За все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек, из них выздоровели 28 131, летальных случаев - 1427.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 171, Харьковской - 64, Закарпатской - 57 и в городе Киеве - 147. Ни одного нового зараженного за сутки не зафиксировали в Кировоградской области. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2194 случая;

Волынская область — 3117 случаев;

Днепропетровская область — 1155 случаев;

Донецкая область — 767 случаев;

Житомирская область — 1550 случаев;

Закарпатская область — 4112 случаев;

Запорожская область — 631 случай;

Ивано-Франковская область — 3178 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6497 случаев;

Киевская область — 3128 случаев;

Львовская область — 7425 случаев;

Луганская область — 97 случаев;

Николаевская область — 494 случая;

Одесская область — 2314 случаев;

Полтавская область — 337 случаев;

Ровенская область — 4782 случая;

Сумская область — 346 случаев;

Тернопольская область — 2292 случая;

Харьковская область — 2787 случаев;

Херсонская область — 205 случаев;

Хмельницкая область — 922 случая;

Черновицкая область — 5208 случаев;

Черкасская область — 771 случай;

Черниговская область — 624 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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