Кабмін пропонує штрафувати заклади за відвідувачів без масок

Власники закладів нестимуть відповідальність за недотримання маскового режиму

Власники закладів нестимуть відповідальність за недотримання маскового режиму

Фото: flickr

Кабінет міністрів пропонує встановити штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів для власників громадських закладів та місць за недотримання відвідувачами маскового режиму.

Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Зокрема, Уряд схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)ˮ.

У пояснювальній записці наголошується, що послаблення карантину суспільством сприймається як скасування карантину, і спостерігається стійка тенденція нехтування носіння масок в громадських місцях.

Тому пропонується встановити штрафи для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допустили в приміщення чи транспорт осіб без засобів індивідуального захисту.

Ще один схвалений Урядом законопроектом пропонує встановити штраф для громадян за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків.