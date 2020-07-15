09:51  15 июля
В Украине резко вырос суточный показатель инфицирования коронавирусом
08:46  15 июля
В оккупированном Крыму отменили обсервацию для приезжих
13:31  15 июля
Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 12:34 11

Под Кабмином рестораторы устроили акцию протеста из-за нардепа Тищенко

15 июля 2020, 12:34 11
Читайте також українською мовою
Протестующие требуют установить для всех одинаковые правила
Протестующие требуют установить для всех одинаковые правила
Фото: Pavlovsky News
Читайте також
українською мовою

В Киеве представители ресторанного бизнеса пришли к зданию Кабинета министров с требованием разрешить им работать ночью.

Об этом сообщает "Pavlovsky News", передает RegioNews.

Их возмущает тот факт, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает игнорировать карантин и работать в ночное время.

Организаторы акции пытаются акцентировать внимание на том, что они - не ночные клубы и придерживаются карантинных мероприятий ночью так же, как и днем.

Мы можем работать ночью, соблюдая все нормы, действующие днем. Мы используем маски, антисептики, перчатки. Мы убираем и дезинфицируем, мы сократили количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцию ​​между столами. Но запрет ночной работы не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом", - утверждают протестующие.

Они выставили пустые стулья в знак протеста из-за запрета работы заведений после 23:00 и подали в Кабмин официальное обращение.

Рестораторы уверяют, что в таком режиме не смогут долго работать и будут вынуждены уволить большую часть персонала, другим же заведениям вообще придется закрыться.

Напомним, 14 июля стало известно, что ресторан нардепа Тищенко "Велюр" до сих пор нарушает карантин и работает ночью.

Сам Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин.

Кабмин карантин протест Николай Тищенко ресторан Велюр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Под Верховной Радой митингуют против укрупнения районов
15 июля 2020, 11:12
Карантин в Украине продлят еще на месяц - Степанов
15 июля 2020, 10:17
В Украине резко вырос суточный показатель инфицирования коронавирусом
15 июля 2020, 09:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »