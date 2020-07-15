Под Кабмином рестораторы устроили акцию протеста из-за нардепа Тищенко

Протестующие требуют установить для всех одинаковые правила

Протестующие требуют установить для всех одинаковые правила

Фото: Pavlovsky News

В Киеве представители ресторанного бизнеса пришли к зданию Кабинета министров с требованием разрешить им работать ночью.

Об этом сообщает "Pavlovsky News", передает RegioNews.

Их возмущает тот факт, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает игнорировать карантин и работать в ночное время.

Организаторы акции пытаются акцентировать внимание на том, что они - не ночные клубы и придерживаются карантинных мероприятий ночью так же, как и днем.

Мы можем работать ночью, соблюдая все нормы, действующие днем. Мы используем маски, антисептики, перчатки. Мы убираем и дезинфицируем, мы сократили количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцию ​​между столами. Но запрет ночной работы не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом", - утверждают протестующие.

Они выставили пустые стулья в знак протеста из-за запрета работы заведений после 23:00 и подали в Кабмин официальное обращение.

Рестораторы уверяют, что в таком режиме не смогут долго работать и будут вынуждены уволить большую часть персонала, другим же заведениям вообще придется закрыться.

Напомним, 14 июля стало известно, что ресторан нардепа Тищенко "Велюр" до сих пор нарушает карантин и работает ночью.

Сам Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин.