Под Кабмином рестораторы устроили акцию протеста из-за нардепа Тищенко
В Киеве представители ресторанного бизнеса пришли к зданию Кабинета министров с требованием разрешить им работать ночью.
Об этом сообщает "Pavlovsky News", передает RegioNews.
Их возмущает тот факт, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает игнорировать карантин и работать в ночное время.
Организаторы акции пытаются акцентировать внимание на том, что они - не ночные клубы и придерживаются карантинных мероприятий ночью так же, как и днем.
Мы можем работать ночью, соблюдая все нормы, действующие днем. Мы используем маски, антисептики, перчатки. Мы убираем и дезинфицируем, мы сократили количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцию между столами. Но запрет ночной работы не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом", - утверждают протестующие.
Они выставили пустые стулья в знак протеста из-за запрета работы заведений после 23:00 и подали в Кабмин официальное обращение.
Рестораторы уверяют, что в таком режиме не смогут долго работать и будут вынуждены уволить большую часть персонала, другим же заведениям вообще придется закрыться.
Напомним, 14 июля стало известно, что ресторан нардепа Тищенко "Велюр" до сих пор нарушает карантин и работает ночью.
Сам Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин.