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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 10:26 1

Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

12 июля 2020, 10:26 1
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Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области
Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области
Фото: berdsk
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

По состоянию на 7 часов утра 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 54, Ровенская – 29 и Закарпатская – 17.

Спасатели устраняют последствия непогоды.

Напомним, вчера в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Также ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.

погода Закарпатье электричество Львовщина ветер ГСЧС Ровно
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