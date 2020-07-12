Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области

Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области

Фото: berdsk

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

По состоянию на 7 часов утра 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 54, Ровенская – 29 и Закарпатская – 17.

Спасатели устраняют последствия непогоды.

Напомним, вчера в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Также ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.