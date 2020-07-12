Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов
Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области
Пострадали Львовская, Ровенская и Закарпатская области
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.
По состоянию на 7 часов утра 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 54, Ровенская – 29 и Закарпатская – 17.
Спасатели устраняют последствия непогоды.
Напомним, вчера в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Также ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.
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