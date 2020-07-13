09:49  13 июля
В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
09:29  13 июля
В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС
12:56  13 июля
На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины
UA | RU
UA | RU
13 июля 2020, 08:46 11

В Харькове произошла стычка между сторонниками Шария и Нацкорпусом

13 июля 2020, 08:46 11
Читайте також українською мовою
Госпитализированы двое людей
Госпитализированы двое людей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове между сторонниками двух партий - Нацкорпуса и партии Шария - произошли столкновения, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и сторонниками "Партии Шария". Представители "Нацкорпуса" разрисовали забор домохозяйства, где по их мнению живет глава областной ячейки "Партии Шария". Потом между двумя группами произошли столкновения с применением зеленки.

На месте происшествия полиция обнаружила разрисованный забор дома и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4. ст. 296 УК (хулиганство). Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

В свою очередь в Нацкорпусе объяснили подробности акции.

Сегодня Национальный корпус наведался к дому семьи Кацуб в Харькове. Семья Кацуб – бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - отмечается на сайте организации.

Напомним, ранее в Харькове забросали яйцами сторонников Шария.

Россия Анатолий Шарий полиция Харьков Нацкорпус Партия Шария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »