В Харькове произошла стычка между сторонниками Шария и Нацкорпусом

Госпитализированы двое людей

Госпитализированы двое людей

Фото: из открытых источников

В Харькове между сторонниками двух партий - Нацкорпуса и партии Шария - произошли столкновения, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и сторонниками "Партии Шария". Представители "Нацкорпуса" разрисовали забор домохозяйства, где по их мнению живет глава областной ячейки "Партии Шария". Потом между двумя группами произошли столкновения с применением зеленки.

На месте происшествия полиция обнаружила разрисованный забор дома и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4. ст. 296 УК (хулиганство). Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

В свою очередь в Нацкорпусе объяснили подробности акции.

Сегодня Национальный корпус наведался к дому семьи Кацуб в Харькове. Семья Кацуб – бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - отмечается на сайте организации.

Напомним, ранее в Харькове забросали яйцами сторонников Шария.