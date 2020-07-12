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Валерия Ясницкая журналист [email protected]egionews.ua
12 июля 2020, 15:34 16

На вечеринке в ночном клубе полиция охраняла сына Авакова и нардепов

12 июля 2020, 15:34 16
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Фото из открытых источников
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Во время гулянки полиция не штрафовала заведение и посетителей за нарушение карантина, а охраняла сына Авакова, депутата от "Слуги народа" с Харьковщины Александра Бакумова и нардепа прошлого созыва Виталия Хомутынника.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канала опубликовал журналист и депутат 8 созыва Сергей Лещенко, пишет RegioNews.

На месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в нарушение правил карантина, но и охраняла участников. А охранять было кого – на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить, – отметил Лещенко.

На видео, которое прикрепил к своему посту Лещенко, инста-стори девушки, которая была на той вечеринке. Однако на ней трудно распознать среди толпы известных в политикуме персон.


По соответствующей локальной метке ночного клуба Perfect Place в Instagram люди массово выкладывали фото и видео с ночной вечеринки 12 июля. Она проводилась без соблюдения санитарно-эпидемических требований, посетители были без масок и никакой социальной дисстанции не соблюдалось.

Напомним, сегодня ночью полицейские закрыли ночной клуб в Киевской области за нарушения правил карантина.

Киев Арсен Аваков Слуга народа полиция Харьков облсовет депутат нардеп Ночные клубы
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