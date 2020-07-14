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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 13:00 7

Кабмин планирует продлить адаптивный карантин в регионах

14 июля 2020, 13:00 7
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Ранее Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля
Ранее Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует рассмотреть необходимость продления адаптивного карантина в регионах.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на источники в Минздраве, передает RegioNews.

С большей долей вероятности, карантин будет продлен после 31 июля. Продлены будут те карантинные мероприятия, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", - говорят в Минздраве.

В ведомстве считают, что эффективными оказались соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе его санитарная обработка.

Предварительно известно, что после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели - до 14 августа.

Также в Министерстве здравоохранения не исключают, что со следующего учебного года в школах возможно дистанционное обучение.

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Напомним, в Украине за сутки обнаружили 638 новых случаев коронавируса.

Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

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