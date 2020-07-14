Кабмін планує продовжити адаптивний карантин в регіонах

Раніше Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня

Раніше Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня

Фото: Кабмін

Про це повідомляє "Сегодня" із посиланням на джерела в МОЗ, передає RegioNews.

З більшою часткою ймовірності, карантин буде продовжений після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – говорять у МОЗ.

У відомстві вважають, що ефективними виявилися дотримання соціальної дистанції, обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, в тому числі його санітарна обробка.

Попередньо відомо, що після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що з наступного навчального року в школах можливе дистанційне навчання.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 638 нових випадків коронавірусу.

МОЗ розробляє правила, за якими школи розпочнуть роботу з 1 вересня.