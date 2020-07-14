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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 11:45 11

Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября

14 июля 2020, 11:45 11
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В ведомстве обещают разработать максимально удобные и эффективные правила
В ведомстве обещают разработать максимально удобные и эффективные правила
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования разрабатывают правила, по которым школы смогут начать работу с 1 сентября.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы стараемся разработать максимально удобные правила. Еще не было такой ситуации, которую сейчас переживает мир. Поэтому мы должны разработать максимально комфортные правила, которые бы гарантировали безопасность в данном случае детей", - сказал Степанов.

Он добавил, что медицинский контроль за проведением образовательного процесса и за режимом учебной работы в школе будут изложены в правилах Минздрава.

Они призваны обеспечить максимальную безопасность для школьников и работников образовательных учреждений", - добавил министр.

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Напомним, в Украине за сутки обнаружили 638 новых случаев коронавируса.

карантин Максим Степанов школы Минздрав образование
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