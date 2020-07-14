Для украинских туристов уже открыто 25 стран - МИД

К списку добавились Багамские острова и Ливан

К списку добавились Багамские острова и Ливан

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По состоянию на 14 июля для украинских туристов в условиях карантина из-за Covid-19 уже открыто 25 стран для путешествий. В перечень государств, которые внесли Украину в "зеленый список", добавились две страны.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Главным критерием для возможностей украинцев путешествовать - это ситуация внутри страны, чем лучше ситуация в стране, тем больше возможностей у нас есть”, - отметил он.

Министр подчеркнул, что ранее для украинцев было открыто 23 направления, теперь таких стран - 25, добавились Багамские острова и Ливан.

Таким образом, в условиях пандемии для украинцев открыты: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Ефиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Также Кулеба назвал самые популярные страны среди украинцев. По его словам, это Венгрия, Турция, Россия, Польша и Германия.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядилось их закрыть и установить щиты о запрете на купание.