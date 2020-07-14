На Полтавщине впервые в истории отменили Сорочинскую ярмарку

Ярмарка должна была пройти 18-23 августа

Ярмарка должна была пройти 18-23 августа

Фото: из открытых источников

Из-за эпидемии коронавируса на Полтавщине не состоится традиционная ежегодная Сорочинская ярмарка. Такое решение принято впервые за всю историю существования ярмарки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на организаторов ярмарки.

Нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки именно в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как объясняют организаторы - они не хотят подвергать потенциальной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее. Кроме того, проведение гуляний может испортить имидж ярмарки.

"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Великие Сорочинцы, навредить имиджу мероприятия, у которого многовековая история и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года", - подытожили организаторы.

Напомним, по данным Минздрава, на Полтавщине коронавирусом заболели 334 человека.

Ранее сообщалось, что местная власть планировала отменить Сорочинскую ярмарку из-за опасений, что приезжие могут привезти COVID-19.