Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев

За прошедшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел

За прошедшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел

pixabay.com

В Украине с начала пандемии заразился 54 771 человек, из них выздоровели 27 157 и 1414 человек умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 147 человек, в Киеве - 112, в Закарпатской области - 67, в Ивано-Франковской - 56.

В Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Полтавской областях не зафиксировали ни одного нового случая заражения за последние сутки.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2148 случаев;

Волынская область — 3080 случаев;

Днепропетровская область — 1146 случаев;

Донецкая область — 765 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 4055 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3127 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6350 случаев;

Киевская область — 3090 случаев;

Львовская область — 7254 случая;

Луганская область — 95 случаев;

Николаевская область — 487 случаев;

Одесская область — 2258 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4740 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2276 случаев;

Харьковская область — 2723 случая;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 909 случаев;

Черновицкая область — 5184 случая;

Черкасская область — 755 случаев;

Черниговская область — 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)