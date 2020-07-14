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Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
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14 июля 2020, 09:51 6

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев

14 июля 2020, 09:51 6
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За прошедшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел
pixabay.com
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В Украине с начала пандемии заразился 54 771 человек, из них выздоровели 27 157 и 1414 человек умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 147 человек, в Киеве - 112, в Закарпатской области - 67, в Ивано-Франковской - 56.

В Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Полтавской областях не зафиксировали ни одного нового случая заражения за последние сутки.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2148 случаев;
  • Волынская область — 3080 случаев;
  • Днепропетровская область — 1146 случаев;
  • Донецкая область — 765 случаев;
  • Житомирская область — 1542 случая;
  • Закарпатская область — 4055 случаев;
  • Запорожская область — 622 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3127 случаев;
  • Кировоградская область — 674 случая;
  • г. Киев — 6350 случаев;
  • Киевская область — 3090 случаев;
  • Львовская область — 7254 случая;
  • Луганская область — 95 случаев;
  • Николаевская область — 487 случаев;
  • Одесская область — 2258 случаев;
  • Полтавская область — 334 случая;
  • Ровенская область — 4740 случаев;
  • Сумская область — 341 случай;
  • Тернопольская область — 2276 случаев;
  • Харьковская область — 2723 случая;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 909 случаев;
  • Черновицкая область — 5184 случая;
  • Черкасская область — 755 случаев;
  • Черниговская область — 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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