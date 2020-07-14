Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
За прошедшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел
За прошедшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел
В Украине с начала пандемии заразился 54 771 человек, из них выздоровели 27 157 и 1414 человек умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 147 человек, в Киеве - 112, в Закарпатской области - 67, в Ивано-Франковской - 56.
В Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Полтавской областях не зафиксировали ни одного нового случая заражения за последние сутки.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2148 случаев;
- Волынская область — 3080 случаев;
- Днепропетровская область — 1146 случаев;
- Донецкая область — 765 случаев;
- Житомирская область — 1542 случая;
- Закарпатская область — 4055 случаев;
- Запорожская область — 622 случая;
- Ивано-Франковская область — 3127 случаев;
- Кировоградская область — 674 случая;
- г. Киев — 6350 случаев;
- Киевская область — 3090 случаев;
- Львовская область — 7254 случая;
- Луганская область — 95 случаев;
- Николаевская область — 487 случаев;
- Одесская область — 2258 случаев;
- Полтавская область — 334 случая;
- Ровенская область — 4740 случаев;
- Сумская область — 341 случай;
- Тернопольская область — 2276 случаев;
- Харьковская область — 2723 случая;
- Херсонская область — 204 случая;
- Хмельницкая область — 909 случаев;
- Черновицкая область — 5184 случая;
- Черкасская область — 755 случаев;
- Черниговская область — 612 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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