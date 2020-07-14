Ресторан нардепа Тищенко "Велюр" до сих пор нарушает карантин и работает ночью

Заведение продолжает работать до 6 утра

Заведение продолжает работать до 6 утра

Фото: Telegram

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - написала она.

Устинова добавила, что ресторан кандидата в мэры запускает рекламу в "Инстаграм" с информацией, что заведение работает в ночное время.

Это тот пример, когда все равны, но есть свои - равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - не то, что не прячешься, но и рекламу даешь", - отметила она.

Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.