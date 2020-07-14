09:51  14 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
12:44  14 июля
Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос
12:18  14 июля
На Полтавщине впервые в истории отменили Сорочинскую ярмарку
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 11:28 13

Ресторан нардепа Тищенко "Велюр" до сих пор нарушает карантин и работает ночью

14 июля 2020, 11:28 13
Читайте також українською мовою
Заведение продолжает работать до 6 утра
Заведение продолжает работать до 6 утра
Фото: Telegram
Читайте також
українською мовою

Ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко продолжает игнорировать карантин.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - написала она.

Устинова добавила, что ресторан кандидата в мэры запускает рекламу в "Инстаграм" с информацией, что заведение работает в ночное время.

Это тот пример, когда все равны, но есть свои - равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - не то, что не прячешься, но и рекламу даешь", - отметила она.

Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

карантин Слуга народа нардеп Николай Тищенко Велюр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" обещают осуществить все кадровые назначения до конца недели
14 июля 2020, 10:43
В Одесской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице
14 июля 2020, 10:12
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
14 июля 2020, 09:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »