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14 июля 2020, 10:12 12

В Одесской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице

14 июля 2020, 10:12 12
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Все отделения учреждения переведены в режим обсервации на 14 дней
Все отделения учреждения переведены в режим обсервации на 14 дней
Фото: из открытых источников
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У семерых взрослых и одного медработника Одесской областной психиатрической больницы №2, что находится в селе Александровка, выявлен положительный результат ПЦР-исследований.

Как передает RegioNews, об этом сообщила Лиманская РГА.

По решению комиссии, все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. Директор психбольницы должен предоставить районной комиссии ТЭБ и ЧС план мероприятий по предотвращению распространения болезни на территории заведения, а также обеспечить соответствующее лечение больных.

Кроме того, будет временно запрещена работа баров и магазинов, расположенных вблизи медучреждения, кроме одного магазина и аптеки. На территории села также будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить неукоснительное проведение дезинфекции всех мест общего пользования.

На период проведения карантинных мероприятий будет закрыто местный участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.

Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в селе Александровка.

Напомним, в самой Одессе в это время усилили карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19.

коронавирус Одесса карантин обсервация область психбольница
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