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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 11:45 18

МОЗ розробляє правила, за якими школи розпочнуть роботу з 1 вересня

14 липня 2020, 11:45 18
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У відомстві обіцяють розробити максимально зручні та дієві правила
У відомстві обіцяють розробити максимально зручні та дієві правила
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров'я спільно із Міністерством освіти розробляють правила, за якими школи зможуть розпочати роботу з 1 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми намагаємося розробити максимально зручні правила. Ще не було такої ситуації, яку зараз переживає світ. Тому маємо розробити максимально комфортні правила, які б гарантували безпеку у даному випадку дітей”, - сказав Степанов.

Він додав, що медичний контроль за проведенням освітнього процесу і за режимом навчальної роботи в школі будуть викладені у правилах МОЗ.

Вони покликані забезпечити максимальну безпеку для школярів та працівників освітніх закладів", - додав міністр.

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карантин Максим Степанов школи МОЗ освіта
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