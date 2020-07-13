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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 18:16 6

В Одессе "заминировали" вокзалы, больницы, гостиницы и магазины

13 июля 2020, 18:16 6
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Одесские правоохранители проверяют информацию
Одесские правоохранители проверяют информацию
Фото: Нацполиция
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13 июля в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, неизвестные сообщили о заминировании больниц, гостиниц, продовольственных магазинов и торговых центров и пляжей.

Кроме того, злоумышленники сообщили о якобы заложенной взрывчатке на автомобильном и железнодорожном вокзалах, в городском аэропорту и морском порту.

Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня после обеда на электронный адрес в дежурную часть полицейского главка поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто - и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт, пляжи" , - говорится в сообщении полиции.

Информацию проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, в Черновцах полиция открыла дело из-за фейкового минирования горсовета.

Одесса минирование полиция больницы правоохранители
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