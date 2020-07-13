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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 15:56 4

Больницы Закарпатья почти полностью заполнены больными COVID-19

13 июля 2020, 15:56 4
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Уже третью неделю не прекращается наплыв тяжелых больных
Уже третью неделю не прекращается наплыв тяжелых больных
Фото: flickr
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На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами, больными коронавирусом.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Закарпатскую ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что интенсивный прирост больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской области медики фиксируют в течение последних трех недель.

10 июля было зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19, вчера - 69, а уже сегодня имеем статистику 79 новых пациентов", - уточнили в ОГА.

Сейчас больницы области больше всего нуждаются в кислородных концентраторах, которые насыщают организм больного человека кислородом.

На сегодня 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны. В среднем 10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн. Больницы второй и третьей волны должны закупать такие аппараты за собственные деньги", - добавили чиновники.

Областная власть уже обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в их закупке.

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Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.

Закарпатье коронавирус больницы COVID-19 ОГА
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