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13 июля 2020, 11:52 4

Возле Одесской ОГА митинговали жители Лиманского района: не хотят присоединения к Березовке

13 июля 2020, 11:52 4
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В акции приняли участие жители Доброслава и ряда других населенных пунктов района
В акции приняли участие жители Доброслава и ряда других населенных пунктов района
Фото: Думская
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Акция протеста прошла перед зданием Одесской облгосадминистрации, люди выступили против присоединения части Лиманского района к Березовскому.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Думская".

Учасники митинга потребовали, чтобы Доброслав стал частью Одесского района, как предлагает Кабинет министров Украины, а не Березовского, на чем настаивает пророссийская "Оппоплатформа".

Ранее по этому поводу высказались Доброславский поселковый, Кремидовский, Трояндовский, Шомполовский, Сербковский сельские и Лиманский районный советы.

По мнению жителей района присоединение их населенных пунктов к Березовскому району "противоречит всем нормам административно-территориальной реформы, абсолютно нелогично с географической, экономической и логистической точек зрения".

Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.

Одесса протест митинг область территория
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