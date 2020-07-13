Возле Одесской ОГА митинговали жители Лиманского района: не хотят присоединения к Березовке

В акции приняли участие жители Доброслава и ряда других населенных пунктов района

В акции приняли участие жители Доброслава и ряда других населенных пунктов района

Фото: Думская

Акция протеста прошла перед зданием Одесской облгосадминистрации, люди выступили против присоединения части Лиманского района к Березовскому.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Думская".

Учасники митинга потребовали, чтобы Доброслав стал частью Одесского района, как предлагает Кабинет министров Украины, а не Березовского, на чем настаивает пророссийская "Оппоплатформа".

Ранее по этому поводу высказались Доброславский поселковый, Кремидовский, Трояндовский, Шомполовский, Сербковский сельские и Лиманский районный советы.

По мнению жителей района присоединение их населенных пунктов к Березовскому району "противоречит всем нормам административно-территориальной реформы, абсолютно нелогично с географической, экономической и логистической точек зрения".

Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.