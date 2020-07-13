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13 июля 2020, 13:59 8

Пожар в Одессе: основная версия - неосторожное обращение с огнем

13 июля 2020, 13:59 8
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Фото: ГСЧС
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В результате пожара в трехэтажном жилом доме в Приморском районе Одессы без крова остались почти 50 человек. В доме на улице Бунина уничтожена кровля и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв. м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Пожар на балконе дома на улице Бунина, 35 вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем. Однако что именно произошло - спасатели еще устанавливают", - говорится в сообщении.

Всего в доме зарегистрировано 48 человек, об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман. Однако по его подсчетам в здании жили не 48, а 54 человека.

К тушению привлекалось 83 человек личного состава и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в Одессе потушили, пострадал один спасатель.

Одесса пожар люди ГСЧС Дом квартира
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