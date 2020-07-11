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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 14:59 3

В Черновцах полиция открыла дело из-за фейкового минирования горсовета

11 июля 2020, 14:59 3
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С начала недели в полицию Черновцов поступило 5 сообщений о заминировании различных объектов
С начала недели в полицию Черновцов поступило 5 сообщений о заминировании различных объектов
Фото: Нацполиция
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Полиция возбудила уголовное дело по факту ложных сообщений о заминировании ряда объектов в Черновцах, в частности здания городского совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 10 июля поступили сообщения взрывчатке в здании Черновицкого городского совета, одном из учебных заведений, а также на площадях Филармонии и Центральной.

Туда были направлены все службы и проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан, а также выявлению и обезвреживанию возможной взрывчатки.

Из зданий Черновицкого городского совета и учебного заведения были эвакуированы 125 человек.

Полицейские взрывотехники обследовали указанные в сообщении площади, здания и прилегающие территории. Любых подозрительных или взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Следователи Шевченковского отделения полиции возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заминировании.

Напомним, на сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии главе ОГА Осачуку.

минирование Черновцы уголовное дело горсовет Нацполиция
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