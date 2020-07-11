В Черновцах полиция открыла дело из-за фейкового минирования горсовета
Полиция возбудила уголовное дело по факту ложных сообщений о заминировании ряда объектов в Черновцах, в частности здания городского совета.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.
По информации правоохранителей, 10 июля поступили сообщения взрывчатке в здании Черновицкого городского совета, одном из учебных заведений, а также на площадях Филармонии и Центральной.
Туда были направлены все службы и проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан, а также выявлению и обезвреживанию возможной взрывчатки.
Из зданий Черновицкого городского совета и учебного заведения были эвакуированы 125 человек.
Полицейские взрывотехники обследовали указанные в сообщении площади, здания и прилегающие территории. Любых подозрительных или взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.
Следователи Шевченковского отделения полиции возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заминировании.
Напомним, на сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии главе ОГА Осачуку.