В Одесі "замінували" вокзали, лікарні, готелі та магазини
13 липня в поліцію Одеси надійшло анонімне повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури міста.
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, невідомі повідомили про замінування лікарень, готелів, продовольчих магазинів та торгових центрів і пляжів.
Крім того, зловмисники повідомили про нібито закладену вибухівку на автомобільному та залізничному вокзалах, в міському аеропорту та морському порту.
Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні після обіду на електронну адресу чергової частини поліцейського главку надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, готелі, продовольчі магазини та торгові центри, авто - і залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт, пляжі", - йдеться в повідомленні поліції.
Інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.
Нагадаємо, у Чернівцях поліція відкрила справу через фейкове мінування міськради.