В Одесі "замінували" вокзали, лікарні, готелі та магазини

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, невідомі повідомили про замінування лікарень, готелів, продовольчих магазинів та торгових центрів і пляжів.

Крім того, зловмисники повідомили про нібито закладену вибухівку на автомобільному та залізничному вокзалах, в міському аеропорту та морському порту.

Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні після обіду на електронну адресу чергової частини поліцейського главку надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, готелі, продовольчі магазини та торгові центри, авто - і залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт, пляжі", - йдеться в повідомленні поліції.

Інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Нагадаємо, у Чернівцях поліція відкрила справу через фейкове мінування міськради.