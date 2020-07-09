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09 июля 2020, 09:29 1

Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

09 июля 2020, 09:29 1
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Дальше огонь не должен распространиться
Дальше огонь не должен распространиться
Фото: ГСЧС
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Лесные пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня", - заявив глава ОГА.

Однако, по словам руководителя регионального подразделения ГСЧС Михаила Пшика, реальной угрозы распространения пожара эксперты не видят. По его словам, охрана леса постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.

Также отмечается, что всего из-за пожаров на Луганщине в больницу обратился 71 человек. Еще 34 человека были госпитализированы, из них 15 детей.

В настоящее время пожарные продолжают тушить отдельные очаги горения на территории Боровского, Капитановского и Ахтырского лесничества. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га.

Как ранее сообщал RegioNews, масштабный пожар в Новоайдарском районе Луганской области могло вызвать попадание снаряда с подконтрольной боевиками территории.

Напомним, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Луганская область пожар трагедия ГСЧС спасатели лес
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