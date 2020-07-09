15:11  09 июля
Вместо Александра Дануцы Кировоградскую ячейку "Слуги Народа” возглавит Никита Потураев
21:00  09 июля
В Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе
16:04  09 июля
В Украине закроют восемь колоний
UA | RU
UA | RU
09 июля 2020, 18:18 1

Сводка ООС: за сутки на фронте зафиксировали один обстрел

09 июля 2020, 18:18 1
Читайте також українською мовою
Потерь в рядах Объединенных сил нет
Потерь в рядах Объединенных сил нет
Фото: Штаб ООС
Читайте також
українською мовою

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников из миномета 82-го калибра и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также, военнослужащие Объединенных сил продолжают оказывать помощь в ликвидации пожара и его последствий на Луганщине. Задействовано необходимое количество личного состава и около 60 единиц техники.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 9 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 9 июля 2020 г.

Напомним, за минувшие сутки в ООС ранены трое украинских военных, один погиб.

Донбасс ООС РФ война обстрелы Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны новые детали в деле генерала Шайтанова
09 июля 2020, 14:39
Пожары на Луганщине: Шмыгаль рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий
09 июля 2020, 12:51
Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня
09 июля 2020, 09:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »