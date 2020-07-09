Сводка ООС: за сутки на фронте зафиксировали один обстрел
Потерь в рядах Объединенных сил нет
Потерь в рядах Объединенных сил нет
9 июля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников из миномета 82-го калибра и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Также, военнослужащие Объединенных сил продолжают оказывать помощь в ликвидации пожара и его последствий на Луганщине. Задействовано необходимое количество личного состава и около 60 единиц техники.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 9 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 9 июля 2020 г.
Напомним, за минувшие сутки в ООС ранены трое украинских военных, один погиб.
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