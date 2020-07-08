Лесные пожары на Луганщине: число жертв достигло 7 человек, еще 27 - госпитализированы

Пожар уже уничтожил более сотни домов

Пожар уже уничтожил более сотни домов

Фото: Facebook.com/policeLG

Вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализировали 27 человек, из них 17 - дети.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского.

Мужчина 1962 года, который находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное ", - отметил Лисянский.

В результате пожара в с. Смоляниново 23 жилых дома уничтожены, повреждены 36 жилых домов и еще уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Кроме того, спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что местных жителей эвакуировали из горящих домов поселка под Севередонецком и везли в районные больницы. Спикер отметила, что эвакуацию проводили десятки машин скорой помощи.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию.

С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганской области и вызванных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины", - отметил министр.

Также к тушению пожара привлекли 444 военных ООС, задействованы около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.

Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий.

Напомним, в Луганской области вспыхнул крупный лесной пожар: повреждены 60 гектаров. Позже пожар достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют.