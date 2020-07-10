В Северодонецке загорелась городская свалка: местные спасатели не справляются

Городская власть обратилась к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой оказать помощь в обуздании пожара

Городская власть обратилась к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой оказать помощь в обуздании пожара

Фото: sed-rada.gov.ua

В Северодонецке лесной пожар, случившейся 7 июля, вызвала возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого городского совета.

Лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возврате рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил недостаточно для подавления возгорания на такой большой площади. Кроме того, продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города.

Поэтому городская власть обратилась к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в укрощении пожара на полигоне ТБО.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.