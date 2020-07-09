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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 18:58 2

Стало известно о четвертой смерти в результате наводнения на Прикарпатье

09 июля 2020, 18:58 2
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Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли трое человек
Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли трое человек
Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковской области количество жертв наводнений возросло до четырех.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Информацию о четвертой жертве наводнения подтвердил председатель сельского совета Ворохты Николай Йосипчук. По его словам, мужчина погиб еще 21 июня, в начале паводка.

Из-за долговременных дождей вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, котельную, и его ударило током", - рассказал Йосипчук.

Он добавил, что сельский совет уже подал документы, которые признают погибшего мужчину жертвой стихии. В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что ждут заключения от районной комиссии для выплаты компенсации.

Ранее жертвами наводнения считали трех человек - женщину с Дземброни, а также мужчину и женщину, которые утонули в автомобиле в реке Белый Черемош.

Напомним, на Прикарпатье начали начислять компенсации пострадавшим от наводнений.

смерть Ивано-Франковск ГСЧС трагедия Наводнение
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На Прикарпатье начали начислять компенсации пострадавшим от наводнений
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