Стало известно о четвертой смерти в результате наводнения на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области количество жертв наводнений возросло до четырех.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Информацию о четвертой жертве наводнения подтвердил председатель сельского совета Ворохты Николай Йосипчук. По его словам, мужчина погиб еще 21 июня, в начале паводка.
Из-за долговременных дождей вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, котельную, и его ударило током", - рассказал Йосипчук.
Он добавил, что сельский совет уже подал документы, которые признают погибшего мужчину жертвой стихии. В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что ждут заключения от районной комиссии для выплаты компенсации.
Ранее жертвами наводнения считали трех человек - женщину с Дземброни, а также мужчину и женщину, которые утонули в автомобиле в реке Белый Черемош.
Напомним, на Прикарпатье начали начислять компенсации пострадавшим от наводнений.