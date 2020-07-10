09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 09:02 2

В Днепре произошла смертельная ДТП: погибли двое человек, есть раненые

10 июля 2020, 09:02 2
Читайте також українською мовою
Люди были зажаты внутри поврежденных автомобилей
Люди были зажаты внутри поврежденных автомобилей
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибли 2 человека, еще трое - пострадали. Событие произошло в районе 23 часов вечера 9 июля. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное Управление ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля "MAN", легкового автомобиля "Ford Focus" и грузового микроавтобуса "Volkswagen Crafter".

"В поврежденном транспортном средстве находилось заблокировано тело пассажира автомобиля "Ford Focus", мужского пола 1966 года рождения, которое было деблокированно чрезвычайниками с изувеченной машины. Тело женского пола 1988 года рождения, свидетели достали из транспортного средства "Ford Focus" до прибытия аварийно-спасательного подразделения", - сообщают спасатели.

Работники "скорой" помощи также госпитализировали пассажира, водителя грузового микроавтобуса и водителя легковушки.

"Спасатели провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Запорожской области в ДТП травмировлись 4 детей, а одного из водителей зажало конструкцией автомобиля.

Кроме того, вечером в четверг, 9 июля, на автодороге М14 Одесса-Николаев при столкновении загорелись ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen.

ДТП авто ГСЧС спасатели авария смерти
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »