В Днепре произошла смертельная ДТП: погибли двое человек, есть раненые
В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибли 2 человека, еще трое - пострадали. Событие произошло в районе 23 часов вечера 9 июля.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное Управление ГСЧС.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля "MAN", легкового автомобиля "Ford Focus" и грузового микроавтобуса "Volkswagen Crafter".
"В поврежденном транспортном средстве находилось заблокировано тело пассажира автомобиля "Ford Focus", мужского пола 1966 года рождения, которое было деблокированно чрезвычайниками с изувеченной машины. Тело женского пола 1988 года рождения, свидетели достали из транспортного средства "Ford Focus" до прибытия аварийно-спасательного подразделения", - сообщают спасатели.
Работники "скорой" помощи также госпитализировали пассажира, водителя грузового микроавтобуса и водителя легковушки.
"Спасатели провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы", — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Запорожской области в ДТП травмировлись 4 детей, а одного из водителей зажало конструкцией автомобиля.
Кроме того, вечером в четверг, 9 июля, на автодороге М14 Одесса-Николаев при столкновении загорелись ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen.