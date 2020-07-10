В Днепре произошла смертельная ДТП: погибли двое человек, есть раненые

Люди были зажаты внутри поврежденных автомобилей

Люди были зажаты внутри поврежденных автомобилей

Фото: ГСЧС

В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибли 2 человека, еще трое - пострадали. Событие произошло в районе 23 часов вечера 9 июля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное Управление ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля "MAN", легкового автомобиля "Ford Focus" и грузового микроавтобуса "Volkswagen Crafter".

"В поврежденном транспортном средстве находилось заблокировано тело пассажира автомобиля "Ford Focus", мужского пола 1966 года рождения, которое было деблокированно чрезвычайниками с изувеченной машины. Тело женского пола 1988 года рождения, свидетели достали из транспортного средства "Ford Focus" до прибытия аварийно-спасательного подразделения", - сообщают спасатели.

Работники "скорой" помощи также госпитализировали пассажира, водителя грузового микроавтобуса и водителя легковушки.

"Спасатели провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Запорожской области в ДТП травмировлись 4 детей, а одного из водителей зажало конструкцией автомобиля.

Кроме того, вечером в четверг, 9 июля, на автодороге М14 Одесса-Николаев при столкновении загорелись ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen.