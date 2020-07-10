09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 10:24 7

В Одессе заминировали Оперный театр

10 июля 2020, 10:24 7
Читайте також українською мовою
Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции
Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром, 10 июля, неизвестные сообщили о минировании Оперного театра.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Одесского национального академического театра оперы и балета.

10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского", - говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и работники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.

ГСЧС минирование полиция Нацполиция Одесса
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »