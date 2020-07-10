В Одессе заминировали Оперный театр

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Одесского национального академического театра оперы и балета.

10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского", - говорится в сообщении.