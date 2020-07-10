В Одессе заминировали Оперный театр
Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции
Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции
Сегодня утром, 10 июля, неизвестные сообщили о минировании Оперного театра.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передает RegioNews.
Правоохранители проверяют информацию о заминировании Одесского национального академического театра оперы и балета.
10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского", - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и работники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.
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