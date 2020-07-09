В многоэтажке Киева произошел пожар, жителей эвакуировали

Полиция выясняет причины возникновения пожара

Полиция выясняет причины возникновения пожара

Фото: ГСЧС

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило в 02:10 ночи, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже.

Во время тушения пожара огнеборцы по внутренней лестничной клетке эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в половине четвертого ночи, квартира, в которой произошло возгорание, выгорела полностью.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранители.

Напомним, пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.