09:56  09 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев
10:32  09 июля
В Черновицкой области до сих пор подтоплены 4 населенных пункта
08:21  09 июля
Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 11:23 5

В многоэтажке Киева произошел пожар, жителей эвакуировали

09 июля 2020, 11:23 5
Читайте також українською мовою
Полиция выясняет причины возникновения пожара
Полиция выясняет причины возникновения пожара
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

9 июля в девятиэтажном жилом доме по улице Закревского, 31 Деснянского района Киева возник пожар.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило в 02:10 ночи, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже.

Во время тушения пожара огнеборцы по внутренней лестничной клетке эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в половине четвертого ночи, квартира, в которой произошло возгорание, выгорела полностью.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранители.

Напомним, пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Киев пожар спасатели ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черновицкой области до сих пор подтоплены 4 населенных пункта
09 июля 2020, 10:32
Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня
09 июля 2020, 09:29
Спасатели полностью потушили один из очагов пожара в Луганской области
08 июля 2020, 20:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »