В многоэтажке Киева произошел пожар, жителей эвакуировали
9 июля в девятиэтажном жилом доме по улице Закревского, 31 Деснянского района Киева возник пожар.
Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Сообщение о пожаре поступило в 02:10 ночи, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже.
Во время тушения пожара огнеборцы по внутренней лестничной клетке эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в половине четвертого ночи, квартира, в которой произошло возгорание, выгорела полностью.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранители.
Напомним, пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.