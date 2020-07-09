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09 июля 2020, 10:46 5

На запорожском курорте обнаружили 47 заведений-нарушителей санитарных норм

09 июля 2020, 10:46 5
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Госпродпотребслужба в течение нескольких дней проверяла базы отдыха в Кирилловке
Госпродпотребслужба в течение нескольких дней проверяла базы отдыха в Кирилловке
Фото: из открытых источников
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После вспышки кишечной инфекции на базе отдыха "Днепровские зори" специалисты провели массовые проверки на запорожском курорте и обнаружили значительные нарушения санитарных норм.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье.

Госпродпотребслужба проверяла курортную Кирилловку на протяжении нескольких дней относительно соблюдения субъектами хозяйствования противоэпидемических мероприятий.

Проверке подлежали базы отдыха, кафе, магазины", - говорится в сообщении.

Были найдены 47 заведений-нарушителей, где не придерживались санитарных норм или предписаний органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

По результатам проверки составлены протоколы по статьям 42 "Нарушение санитарных норм" и 188-11 "Невыполнение постановлений, распоряжений, предписаний, выводов, а так же других законных требований должностных лиц органов государственной санитарно-эпидемиологической службы" Кодекса Украины об административных правонарушениях на руководителей 36 заведений оздоровления и отдыха и на руководителей 11 предприятий торговли и общественного питания.

Напомним, отдыхающие в Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори" стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

По предварительным данным, гости базы отравились окрошкой. Их госпитализировали в больницу.

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