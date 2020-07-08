В Харьковской области разоблачили группу полицейских-взяточников
Прокуратура подозревает 4 полицейских Харьковской области в систематическом взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews.
По данным следствия, группа полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организовала преступную схему по систематическому получения взяток от физических лиц.
В частности, они задерживали лиц, которые забирали заложенные в общественных местах наркотики, и требовали от них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание должным образом не оформлялись. Сообщниками полицейских были гражданские лица, которые забирали деньги в "закладчикив" и передавали их правоохранителям", - говорится в сообщении.
В целом полицейские успели получить около 150 тыс. грн. Во время обысков у них были изъяты деньги, мобильные телефоны и вещества, похожие на наркотические средства.
Им грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.
Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует Труханов.