14:55  08 июля
Владимир Зеленский прибыл на Буковину
15:17  08 июля
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
18:02  08 июля
Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 18:59 10

В Харьковской области разоблачили группу полицейских-взяточников

08 июля 2020, 18:59 10
Читайте також українською мовою
Решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей
Решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуратура подозревает 4 полицейских Харьковской области в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, группа полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организовала преступную схему по систематическому получения взяток от физических лиц.

В частности, они задерживали лиц, которые забирали заложенные в общественных местах наркотики, и требовали от них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание должным образом не оформлялись. Сообщниками полицейских были гражданские лица, которые забирали деньги в "закладчикив" и передавали их правоохранителям", - говорится в сообщении.

В целом полицейские успели получить около 150 тыс. грн. Во время обысков у них были изъяты деньги, мобильные телефоны и вещества, похожие на наркотические средства.

Им грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, 2 июля в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует Труханов.

взятка прокуратура полиция задержание Харьков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киевской области обнаружили незаконную свалку львовского мусора
08 июля 2020, 18:15
Пожар в Луганской области мог вызвать обстрел боевиков - полиция
08 июля 2020, 16:02
Авто "Укрпочты" на Полтавщине взорвали самодельной взрывчаткой - полиция
08 июля 2020, 14:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »