Пожар в Луганской области мог вызвать обстрел боевиков - полиция

В этом районе также фиксировались обстрелы трассирующими пулями

В этом районе также фиксировались обстрелы трассирующими пулями

Фото: ГСЧС

Масштабный пожар в Новоайдарском районе Луганской области могло вызвать попадание снаряда с подконтрольной боевиками территории.

Об этом во время заседания правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украины территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военно-опорного пункта со стороны противника", - сказв Клименко.

Он добавил, что правоохранители также проверяют другие версии, в частности погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Следователи также открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.